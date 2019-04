Óscar Landerretche y ausencia de Codelco en gira por China: “Creo que fue un condoro, un error de protocolo”

“Creo que fue un condoro, un error de protocolo” aseguró en Hablemos en Off el ex presidente ejecutivo de Codelco, Óscar Landerretche, respecto de la ausencia de representantes de la empresa estatal en el gira del presidente Sebastián Piñera por China.

Asimismo, señaló que no cree que existen motivos para que la empresa no participara de este viaje. “Simplemente hubo un error no más, y Nelson creo que dijo, en fin seguramente le pareció raro el error, pero también se dio cuenta que quizás escaló más allá de lo necesario”.

Sin embargo, criticó que dicho error de protocolo se esté tratando “de arreglarlo con explicaciones infantiles”.

Sobre la visita del mandatario al gigante asiático celebró “que encuentro bueno que vaya a China para que rompa con esa imagen, China es nuestro mercado principal”.

A través de su cuenta de Twitter, el empresario Andróniko Luksic, respondió a las críticas del diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson respecto de que él fuera invitado al viaje y no miembros de Codelco.

Diputado, yo no vine a vender. @aminerals tiene of en Shanghái hace más de 5 años. Vine a colaborar con el Presidente a estrechar lazos con el principal socio de Chile, pensando en el futuro y progreso. Si Codelco debe esperar visitas oficiales para vender, están mal allá no acá! https://t.co/qdpHZh2pJI — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) April 24, 2019



Sobre esto, Landerretche señaló que “Codelco tiene una de las oficinas más grandes comerciales, la más grande del mundo en Shanghái y es una de ls oficinas comerciales chilenas de cualquier empresa chilena más grande internacionales que existe, eso es obvio, lo que pasa es que hay una diferencia entre las transacciones con compañías chinas, que son todos los días y otra cosa distinta es el tema diplomático, es la representación del Estado, entonces no entender la diferencia entre lo público y lo privado es un problema a veces para algunas personas”.