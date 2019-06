Vicepresidenta del Colegio de Abogados por renuncia de Loreto Silva: “Imagino que ella tiene una lectura de que la primera mayoría no salió porque era mujer”

“Imagino que ella tiene una lectura de que la primera mayoría no salió porque era mujer” aseguró la vicepresidenta del Colegio de Abogados, Leonor Etcheberry, en Hablemos en Off, tras la renuncia de Loreto Silva, ex ministra de Obras Públicas y actual Presidenta de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), al gremio.

Según Silva “decir que una de las candidatas no cumplía con los requisitos, que era muy joven, o que no tenía experiencia es una clara expresión de machismo que en estos tiempos me parece inaceptable”.

Ante esto, Etcheberry aseveró que “a nosotros nos llama la atención que el presidente haya salido electo con los 10 votos de su lista (…) A nosotros nos hubiese gustado que fuera una mujer”.

“No sabíamos del acuerdo que habían llegado por el lado gremial, nadie nos dijo nada la mañana de ese lunes (…) Nosotros votamos cuatro veces por la vicepresidencia”, sostuvo la vicepresidenta de los abogados, ante la determinación del Consejo de mantener a Arturo Alessandri en la presidencia.