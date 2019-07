Presidente del Colegio de Profesores: “No significa el repliegue del paro que nos vamos a desmovilizar completamente”

“No significa el repliegue del paro que nos vamos a desmovilizar completamente”aseguró en Hablemos en Off el Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, tras la determinación de deponer la paralización que duró siete semanas.

Aguilar criticó a su antecesor en el puesto, , Jaime Gajardo, a quien calificó como un opositor a su administración y aseguró que no estuvo presente durante este movilización.

Ante esto, afirmó que “el sector que representa Jaime Gajardo, desde el primer día que yo asumí, han sido opositores, “han puesto bastantes palos en la rueda. Se han opuesto a bastantes cosas que hemos hecho”.

Asimismo, Aguilar sostuvo que durante el tiempo que estuvieron movilizados este sector minoritario del gremio no estuvo muy presente en las negociaciones, debate ni marchas. “Solo a algunas de ellas pero no ha todas, no estaba en los actos y solo ahora en la parte final” explicó.

“No fue tan incidente, fue más mediática que real su aparición al interior del movimiento“, añadió el presidente del Colegio de Profesores sobre el rol de Gajardo durante el paro docente.

El profesor sostuvo que “un paro no se hace con opinología, un paro se hace con trabajo, con presencia en las comunas. La opinología puede ser un factor, pero no el más importante”.