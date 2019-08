Karol Cariola por 40 horas: “El Ejecutivo no comparte el proyecto presentado por las diputadas comunistas, sin embargo quieren presentar una moción parlamentaria igual”

“Lamentablemente hay un sector de la sociedad que quiere ver el empleo de la perspectiva del empleador (…) El aumento de la productividad no puede ser solo a costa de la vida de los trabajadores” aseveró en Hablemos en Off la diputada comunista y miembro de la Comisión de Trabajo, Karol Cariola.

La parlamentaria se refirió al proyecto que busca reducir a 40 horas semanales la jornada laboral y aseveró que “tener jornadas más largas de trabajo no hace tener las jornadas más productivas, ni del punto de vista económico ni en la producción práctica”.

Ante esto, sostuvo que “los trabajadores y trabajadoras no pueden siempre llevarse la parte delgada del embudo, la productividad no puede ser a costa de la vida de los trabajadores, el gobierno se equivoca”.

Cariola se refirió a las diferencias que existen entre el empleador y trabajador a la hora de buscar acuerdos y señaló que “nosotros, los sindicatos y la CUT lo que estamos defiendo es que las herramientas de negociación son colectivas y no individuales, y es lo que está tratando de imponer con su reforma laboral el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg”.

Respecto de la propuesta del Gobierno para mejorar la situación de los trabajadores, la parlamentaria aseveró que “nosotros no creemos que flexibilizar sea precarizar si eso se lleva a cabo por procesos colectivos a través de los sindicatos, de lo contrario, la desigualdad de condiciones es absoluta y siempre se impondrá la mirada del empleador”.

La parlamentario aseveró que el proyecto de 40 horas “propone reducir una hora diaria, de 45 a 40 horas a la semana, por lo que no va a echar a bajo la economía ni de las grandes empresas ni de las pymes. Es más, el propio Gobierno y los parlamentarios de Chile Vamos habían presentado un proyecto de ley porque ellos estaban planteando que compartía la reducción, cuestión que me parece llamativa porque el Ejecutivo ha dicho que no comparte el proyecto presentado por la diputadas comunistas, sin embargo estaban disponibles a presentar una moción parlamentaria que es igual. Pareciera que lo que a ellos les molesta no es la propuesta, sino quién la presentó”.

“Este proyecto de 40 horas ha tenido un tremendo respaldo a nivel nacional y los trabajadores están negociado y muchas empresas han accedido”, aseveró.