Presidente de Sochimi: “Hay pacientes en la RM que están quedando afuera, los están mandado a la casa porque no están lo suficientemente graves (…) Vamos a presionar porque si no vamos a tener mortalidad oculta”

En Hablemos en Off el doctor Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), analizó la situación de camas UCI en el país y la necesidad de generar presión para no tener muertes ocultas.

Doctor Tomás Regueira “Hay pacientes en la RM que están quedando afuera, en el Cesfam y en la urgencia los están mandado a la casa porque no están lo suficientemente graves. Vamos a presionar porque si no no hay vuelta, vamos a tener mortalidad vista y oculta” pic.twitter.com/TPuUPdnrDG

