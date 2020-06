Macarena Santelices y Mónica Zalaquett en el ministerio de la Mujer: ¿Las únicas cartas de la UDI?

Como expresó Nicolás Vergara en Hablemos en Off sobre la salida de Macarena Santelices, “no entiendo cómo falló el casting de esa manera. Puede ser el deporte de echarle la culpa a la UDI -y lo he practicado muchas veces- , porque entiendo que la decisión era poner a alguien de la UDI y en una lista corta (de una persona) apareció esta persona y no sé si pareció una buena decisión. Pero tampoco parece una buena decisión el nombramiento de Mónica Zalaquett. Se requiere a personas de un perfil particular y especial y ese no existe en las filas de la UDI que es el partido que tiene asignado (ese ministerio)”.

Al respecto Consuelo Saavedra se preguntó “¿por qué es la UDI el que está en ese ministerio?” y sobre la salida de Santelices recordó que “cometió en poco más de un mes varios errores que la llevaron finalmente a su salida. El último fue poner en el departamento de estudios a una persona que venía de La Cuarta y que había trabajado en la producción de la reina del Festival de Viña que no es algo como para poner en el CV de la postulación al ministerio de la Mujer”.

Y sobre Mónica Zalaquett comentó que “en su periodo como parlamentaria no estaba a favor de las causales de aborto, pero puede dar una sorpresa. Es una buena gestora”.

Matías del Río acotó que a su parecer, “a Macarena Santelices no se le sacó por su hoja de vida, creo que la sacaron sus cuatro acciones que son dos videos, no haber entrado en la discusión sobre postnatal en pandemia y por último la contratación del productor del piscinazo del Festival de Viña. Es un caso a partir de sus hechos y no de sus trayectorias. Zalaquett tendrá que ser más Plá que Santelices”.