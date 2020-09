Ministro Pérez y paro de camioneros: “Cuando la movilización pacífica muta a aspectos que empiezan a generarle perjuicios a las personas, el gobierno tiene que asumir una conducta de resolver esas dificultades”

En Hablemos en Off, el ministro del Interior, Víctor Pérez, analizó el paro de camioneros y cómo se llevará a cabo el plebiscito.

“El Comité de Contingencia se constituyó para que en cada región se busquen elementos que permitan garantizarle a todos que no van a tener problemas de alimentos, remedios, combustible”

Plebiscito

#HablemosEnOff Ministro @victorperez_v por #Plebiscito2020 “Si no es posible levantar la cuarentena, se autorizará a las personas 4 horas para ir a votar. Esperamos que la cuarentena no sea obstáculo para que las personas sanas voten” @min_interior pic.twitter.com/XtFjgcScbY

“Si hay comunas en cuarentena el día del plebiscito, se hará un permiso especial para que las personas vayan a votar. La cuarentena no será un obstáculo para que las personas que estén sanas puedan ir a votar” pic.twitter.com/B2oKZkoLZv

Ministro @victorperez_v en #HablemosEnOff @RadioDuna:

“Una persona contagiada no puede ir a votar y eso no lo podemos resolver para el 25 de octubre, pero sí para las municipales del 11 de abril. Alterar el proceso electoral 50 días antes no es serio ni responsable” pic.twitter.com/Ov64WCwQiw

