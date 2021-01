Catalina Pérez: “Yo no sé si Pamela Jiles tiene intenciones de ser candidata presidencial. No seré yo quien la vete (…) Las ideas sobre los personalismos tienen que estar más en el centro y la figura de ella no contribuye a aquello”

En Hablemos en Off, la presidenta de Revolución Democrática y diputada, Catalina Pérez, respecto de la postura del Frente Amplio sobre los candidatos presidenciales de izquierda y los desafíos en el Convención Constituyente.

#HablemosEnOff | @CatalinaPerezS “La decisión de @elfrente_amplio no está entre @paulanarvaezo y @danieljadue (…) Tengo la mejor opinión de ambos candidatos pero no son representantes de mi coalición” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/gisGioE2bH

#HablemosEnOff @CatalinaPerezS

“Yo no sé si Pamela Jiles tiene intenciones de ser candidata presidencial. No seré yo quien la vete (…) Las ideas sobre los personalismos tienen que estar más en el centro y la figura de Pamela Jiles no contribuye a aquello” pic.twitter.com/9mGwYJ8FRh

