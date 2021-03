Marco Enríquez-Ominami y críticas al acuerdo por la paz: “Va a generar más problemas para la economía que soluciones”

En Hablemos en Off, Marco Enríquez-Ominami comentó que es de los que cree que “la política hacen la economía” y que en el acuerdo por la paz “todos los elementos de la política están mal planteados”

Agregando que “el acuerdo de paz imponía reglas más del miedo que de el sueño, o de los 2/3 esto de listas por distritos y los candidatos son territoriales, la constitución no va a elegir a un hombre o una mujer que haga reglas por Talca”.

Y agregó: “Veo en el aire un ambiente antipartido brutal, cuando no hay evidencia que los partidos políticos lo hagan peor que los independientes y hay una apología a los independientes, y yo siendo el más votado de la historia, no hay tanto pensamiento propio, es una condición burocrática en el servicio electoral y en la constituyente va a haber mucho independiente, mi partido lleva el 100% y lo apoyo, pero hay que hacer muchos acuerdos”.

Y nuevamente sobre el Acuerdo por la paz comentó: “Yo no digo que la política de los acuerdos sea mala, la pregunta es para qué fueron los consensos y si fueron para la medida de lo posible en los DD.HH., es un mal consenso. Estoy a favor de los acuerdos con gente que no piensa igual, mi partido rupturista es aliado de la DC en concejales, no me pierdo en eso”

Y sobre si será candidato: