Diego Pardow y aumento en contagios a pesar de la vacunación: “Por más que los números sean muy grandes, no vamos a tener un 25% de la población vacunada con la segunda dosis si no hasta varias semanas más”

Agregando que “hay dos razones importantes de incertidumbre, los efectos de la vacuna todavía no los observamos y no sabemos que tan grandes serán con una dosis que es lo que llevamos cumplido con un 22% de la población vacunada. Aún no existen los estudios clínicos con una sola dosis”.

Agregando: “El segundo punto es que no tenemos claro la efectividad de las vacunas respecto a las variantes y hay poca información disponible respecto a la evolución de las variantes”.

“Los números son preocupantes, practicamente todas las regiones van en aumento y si bien se podría ver un escenario optimista por la capacidad de la vacunación, también hay un escenario pesimista o bien la vacuna no es efectiva en las variantes o tener una sola dosis no es suficiente”.

