Fuad Chahín y primaria en la oposición: “Sin la DC no solo deja de existir Unidad Constituyente, sino que le entregamos el gobierno a Chile Vamos”

El sábado, las resolución del Consejo Nacional del PPD planteó entre sus opciones la realización de primarias presidenciales sin la DC, por lo partidos de la oposición comenzaron a dudar sobre la factibilidad de una consulta única del sector.

Sobre esto, en Hablemos en Off, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, sostuvo:

“Los límites primero son políticos. No estamos en participar en primaria con quienes no crean en la democracia, institucionalidad, la forma de impulsar los cambios y con quienes no estén por rechazar la violencia como una reivindicación política” pic.twitter.com/nYtXOXwYaP

