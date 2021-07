Ministro Bellolio tras primarias: “Sebastián Sichel tiene la cancha abierta de ir a buscar ese voto moderado que no quiere esa radicalización”

En Hablemos en Off, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, analizó los resultados de las primarias de este 18 de julio, en especial, el triunfo de Sebastián Sichel.

#HablemosEnOff Ministro @jaimebellolio y candidatura de José Antonio Kast: “Yo no tengo contacto con él hace más de un año y medio, no sabría interpretar qué es lo que quiere hacer. No me queda más que creer que va a ir a las elecciones de noviembre” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/05Wf5KaQ2I

— Radio Duna (@RadioDuna) July 19, 2021