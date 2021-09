Ricardo Brodsky: “Un uso de la temática de los DD.HH. y una asimilación abusiva de lo que fueron las violaciones en dictadura, en torno a lo que pasó en el estallido social, no me parece. No son comparables”

En Hablemos en Off, Ricardo Brodsky, director Museo Benjamín Vicuña Mackenna, ex director Museos de la Memoria y los DDHH y Gabriela Mistral, se refirió al respeto de los derechos humanos, el negacionismo y el trabajo de la Convención Constitucional.

#HablemosEnOff @Mica_Brodsky “Me parece que un uso de la temática de los DD.HH. y una asimilación abusiva de lo que fueron las violaciones en dictadura, en torno a lo que pasó en el estallido social, no me parece y no estoy de acuerdo. No son comparables”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/djLuyzZmvj

