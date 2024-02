“Dejen de insistir en que usemos sus recetas”: Nayib Bukele responde a la BBC por violaciones a los derechos humanos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es uno de los personajes políticos más controversiales de América. Si bien su popularidad es bastante alta y ha logrado controlar la violencia en su país, múltiples organismos internacionales lo acusan de tener prácticas antidemocráticas y de violar los derechos humanos al ordenar detenciones arbitrarias.

Además, el mandatario salvadoreño burló la Constitución de aquel país y fue reelecto pese a que la Carta Magna de El Salvador lo prohibía. Por todas estas polémicas determinaciones de Bukele es que ha sido ampliamente cuestionado.

En medio de una conferencia de prensa, un periodista que se presentó como reportero de la BBC consultó al presidente por el caso de José Duval Mata Alvarado, un joven salvadoreño que fue detenido y que a pesar de tener hace 20 días dos órdenes de liberación por ser inocente, las autoridades de El Salvador aún no lo liberan. Dicha situación no es un caso aislado y suele replicarse en todo el país.

Ante estos cuestionamientos, Bukele afirmó que esto fue un “error” de la policía y que “si hubiera tan solo una policía en el mundo (…) que tenga un margen de error de 0%, porque solo arrestan a personas culpables, ¿por qué necesitarían fiscales o procuradores o incluso un sistema judicial? No se necesitarían, porque la policía lo haría todo a la perfección en ese país”.

En este sentido, el cuestionado presidente argumentó que “en nuestro caso, todos los arrestos fueron para poner fin al derramamiento de sangre que sufrimos durante décadas y por fin lo detuvimos. ¿Nuestra policía ha cometido errores? Por supuesto que sí. Es por eso que nuestro sistema judicial ha liberado a personas inocentes y seguirán liberando a todas las personas arrestadas erróneamente. Ya hemos liberado a 7.000″.

Cuestionamientos a Bukele

Prosiguiendo en su respuesta, Bukele defendió su gobierno y manera de llevar adelante la seguridad nacional, afirmando que “si tomas al mejor gobierno que tengan (en Europa) y los pones a dirigir Afganistán de la misma forma en que lo hacen allá, no durarían ni una semana”.

“Dejen de insistir en que usemos sus recetas, porque aquí no funcionan. Ustedes tienen su propio sistema. Nosotros no les decimos qué no deberían tener una monarquía. No tenemos problema con ella (…) el país es de ustedes y pueden hacer lo que les dé la gana con él. Pero de repente nosotros sí tenemos que hacer con el nuestro lo que ustedes digan”, apuntó.