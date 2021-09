Diego Cabot y renuncia de ministros en Argentina: “La lectura es que el Kirchnerismo, principal fuerza de la alianza gobernante, vació el poder de Alberto Fernández”

Cinco ministros y dos altos funcionarios que responden a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, han presentado este miércoles su renuncia al presidente, Alberto Fernández.

Esto ocurre debido a las tensiones dentro de la coalición peronista luego de la derrota electoral del domingo.

Sobre esto, en Hablemos en Off, Diego Cabot, periodista de La Nación, señaló:

#HablemosEnOff @diegocabot “Ninguno de los dos se puede dar el lujo de prescindir uno del otro (…) No tienen posibilidades, Alberto Fernández no construyó poder y no tiene un cúmulo electoral propio, y Cristina Fernández sabe que no puede sola” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/GF9eOJatlW

— Radio Duna (@RadioDuna) September 16, 2021