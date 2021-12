Ignacio Briones: “Todos queremos que al presidente Boric le vaya bien pero requiere de su parte, una señal de moderación concreta que no sea solo marketing para la campaña y cerrar la fisura y la inestabilidad que nos acompaña”

En Hablemos en Off, Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda y ex precandidato presidencial, se refirió a los desafíos del gobierno del presidente electo Gabriel Boric y su mirada del apoyo de Evópoli al ex candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

#HablemosEnOff @ignaciobriones_ “El presidente electo tiene mucho por hacer para tratar de acotar la incertidumbre, creo que el nombre del ministro de Hacienda es fundamental para dar señales haciendo dónde va. Mejor que se tome el tiempo necesario para elegir un buen nombre” pic.twitter.com/kBmSqtehm1 — Radio Duna (@RadioDuna) December 27, 2021

#HablemosEnOff @ignaciobriones_ “La pregunta es si el presidente electo va a seguir prometiendo expectativas que no va a poder lograr. Creo que es una persona inteligente y que entiende que esa es una receta para el fracaso porque las personas no son tontas” pic.twitter.com/K4DrfCw49U — Radio Duna (@RadioDuna) December 27, 2021

#HablemosEnOff @ignaciobriones_ “Todos queremos que nuestro país avance y que al presidente Boric le vaya bien pero requiere de su parte, una señal de moderación concreta que no sea solo marketing para la campaña y cerrar la fisura y la inestabilidad que nos acompaña” pic.twitter.com/thHWaS64uo — Radio Duna (@RadioDuna) December 27, 2021