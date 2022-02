Patricia Politzer y normas que han generado controversia: “Este proceso constitucional es justamente para poner los temas sobre la mesa y debatirlos seriamente escuchando todas las voces, no solo las de siempre”

La periodista y convencional constituyente Patricia Politzer conversó sobre el trabajo de la Convención Constitucional, la renuncia de la directora de la secretaría de comunicaciones, la aprobación de normas que han encendido las alarmas y más.

#HablemosEnOff @patriciapolitz “Esto es un momento histórico y esto significa escuchar voces que no habíamos escuchado (…) Las personas que viven cerca de las mineras, nunca las hemos oído (…) No es un error tocar la campana de que algo no está bien en el sector” pic.twitter.com/kWzEDieK5l

