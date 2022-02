Álvaro Bellolio y migración: “Las personas están esperando el perdonazo y las nuevas autoridades han dado señales de eso”

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, se refirió a la entrada en vigencia de la nueva ley de migraciones.

#HablemosEnOff Álvaro Bellolio “El reglamento hace que entre en vigencia la ley: Una nueva institucionalidad, sistema de visas antes de venir y la reconducción, que es cuando no se hace ingreso efectivo y se pide que se regrese”

Vlado Mirosevic sobre crisis migratoria y sus consecuencias: “Lo venimos alertando hace rato, pero no se ha puesto atención como se debiera. La inseguridad está bastante desatada”

Sobre las personas que ya entraron al país, el director del servicio de migración comentó que “tienen que hacer un proceso de autodenuncia y si no pasa eso, se realiza una expulsión administrativa (…) En general la mayoría ha realizado una autodenuncia. El procedimiento se hace online. Pero hay dos grandes preguntas que como país no se ha tomado claramente”:

Agregado: “Cuando el Frente Amplio y el Partido Comunista van al TC para que evitar que exista una medida de reconducción a quienes entran clandestinamente, hay un problema ideológico y también tiene que ver con los incentivos y expectativas que han tenido el último año y especialmente por las declaraciones, porque se prometieron resolver viviendas. Bajo esas condiciones un migrante sin trabajo, despuntes de la pandemia y en crisis social, si en Chile prometen casa y Visa, el incentivo es gigante”

Bellolio se refirió al viaje del presidente Sebastián Piñera a Cucuta comentando que “llegaron más venezolanos antes de Cucuta que después”.

#HablemosEnOff Álvaro Bellolio “Verlo en blanco y negro es complejo (…) ¿pero crees que desincentiva prometer casa? El problema es a nivel mundial (…) Hay que ser más claros con las señales y es un tema de país y no de gobierno”

#HablemosEnOff Álvaro Bellolio “La migración no es solo entrada y salida, es cultura, economía, etc. Hicimos una propuesta para que se hicieran políticas migratorias regionales, hasta ahora no tenemos ninguna propuesta”

