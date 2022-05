Andrés Velasco: “Hoy lo que está haciendo la CC es exactamente lo mismo que intentó hacer Jaime Guzmán, que es dejar plasmadas en la Constitución sus preferencias”

En Hablemos en Off, Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda y y actual decano de la Escuela de Políticas Públicas, del London School of Economics and Political Science (LSE), se refirió a la propuesta de consulta ciudadana sobre comercio exterior y el texto de la nueva Constitución.

#HablemosEnOff @AndresVelasco y consulta ciudadana por comercio exterior: “Los votantes tiene el derecho a sentirse un poco confundidos por no decir engañados, porque se les prometió una cosa y el señor Ahumada propone otra”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/BihtMddCg0 — Radio Duna (@RadioDuna) May 13, 2022

#HablemosEnOff @AndresVelasco y proceso constituyente “Se ve mal, porque esto cada día más tiene el tufillo de una oportunidad perdida. Si era la oportunidad de hacer una Constitución que nos uniera y que tuviese una legitimidad que no pudiese estar en tela de juicio, se perdió” pic.twitter.com/MRwT9MN2w6 — Radio Duna (@RadioDuna) May 13, 2022

#HablemosEnOff @AndresVelasco y problemas fundamentales de la CC: “Es correcto que en Chile tiene que haber más descentralización, pero es un país razonablemente chico y fragmentarlo en decenas de autonomías es un desperdicio de recursos y hace que sea más difícil de gobernar” pic.twitter.com/QmOPntffde — Radio Duna (@RadioDuna) May 13, 2022

#HablemosEnOff @AndresVelasco “Hoy lo que está haciendo la CC es exactamente lo mismo que intentó hacer Jaime Guzmán, que es dejar plasmadas en la Constitución sus preferencias” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/xRADBmfpkx — Radio Duna (@RadioDuna) May 13, 2022