Bárbara Sepúlveda y nueva Constitución: “Si tomamos en consideración el texto en su totalidad, hemos cumplido con lo que la ciudadanía estaba esperando de nosotros y nosotras a nivel nacional”

En Hablemos en Off, Bárbara Sepúlveda, convencional del PC y vicepresidenta adjunta de la CC, se refirió al borrador de la nueva Constitución y el escenario que se vive para el plebiscito.

#HablemosEnOff @BSepulvedaHales : “Todo es posible porque el escenario está abierto. Este plebiscito es de voto obligatorio y hay un sector de la población que no ha participado de las últimas elecciones y no sabemos cómo se va a comportar electoralmente” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/XcSpKRvFeC

#HablemosEnOff @BSepulvedaHales “A mí no me frustra para nada que hayan persona que digan que quieren mejorar o reformar la Constitución, me parece que es válido porque es una democracia fueron elegidos para ser el poder derivado (…) No hay que tenerle miedo a la democracia” pic.twitter.com/CPbNcOEqKV

— Radio Duna (@RadioDuna) June 28, 2022