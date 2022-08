Sebastián Edwards sobre nueva Constitución: “Me da la impresión que hay rechazo a la convención y al texto, pero interés en que esto siga”

Sebastián Edwards, economista y profesor UCLA, se refirió al proceso constituyente y el panorama post plebiscito.

#HablemosEnOff | Sebastián Edwards: “Lo que veo en la calle me da la impresión que hay rechazo a la convención y el texto, pero interés en que esto siga” pic.twitter.com/7JcSgUmfJD

#HablemosEnOff | Sebastián Edwards si no se aprueba la nueva Constitución: “Hay que hacer una Convención y algo más quizá, me parece que es parte del acuerdo implícito. Estoy de acuerdo con el Presidente (Boric), no hay que hacer un plebiscito de entrada” pic.twitter.com/RUDM5n2S0G

