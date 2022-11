Patricio Santibáñez por visita de Boric a la Araucanía e inversión en la zona: “A nadie se le puede obligar que vaya a meter la plata donde no hay seguridad”

El presidente de la Multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, se refirió a la visita del presidente Gabriel Boric a la zona.

"Conforme con la visita. Era sumamente importante que el presidenta vira de primera fuente la situación que se vive acá y todos los mensajes que se le han transmitido han ido en la misma línea"

"Existe una visión de lo que efectivamente pasa acá, antes eso no pasaba. Hace algunos meses todos los que son Gobierno ahora votaban en contra, hoy muchos votan a favor. Tengo la impresión de que el presidente y ministras se fueron impresionados"

Y agregó, “es una falta del presidente no haber atendido los problemas en 8 meses, pero quizá, dadas las cosas que han sucedido entre medio y el proceso de maduración que ha tenido el presidente, quizá es el momento adecuado para hacer todos los cambios que se necesitan”

"La Araucanía está demandando y también el país, la capacidad del Estado para hacer cumplir las leyes"

Con respecto a la inversión en la zona, Santibáñez fue claro al decir: “Todos queremos que haya inversión, pero a nadie se le puede obligar que vaya a meter la plata donde no hay seguridad. Y mientras el Estado no dé las seguridades, pueden haber esfuerzos, pero no serán grandes. Creo que el presidente escuchó mucho. Hay cosas que dijo de tener interés de tomar medidas concretas en temas relativos a construcción, pero el foco fue la seguridad y lo entendemos, que mientras no exista, es muy difícil que haya una inversión significativa”.

Sobre el reconocimientopor parte del presidente de que han existido actos terroristas en la zona, el empresario comentó: “Pensamos que es una falta del Estado que no tenga una ley adecuada. Es facultad del Ejecutivo sacar leyes que están ahí”.