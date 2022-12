Ángel Valencia: “Ha habido bastante distorsión, yo creo interesada, respecto de cuál es mi perfil, mi experiencia y mi aporte para la Fiscalía Nacional”

En Hablemos en Off, en su segunda entrevista con un medio de comunicación, el abogado Ángel Valencia, uno de los candidatos a fiscal nacional, se refirió a la nominación de este cargo y las críticas que ha generado su defensa del ex juez del caso Caval, Luis Barría, acusado de abuso sexual.

#HablemosEnOff Ángel Valencia, y críticas por su defensa al ex juez del caso Caval, Luis Barría : “El gran problema detrás de ese reproche es entender equivocadamente que quien defiende una persona comparte necesariamente lo que esa persona pudo haber hecho” pic.twitter.com/XDsph33ih5

#HablemosEnOff Ángel Valencia, y defensa del ex juez del caso Caval, Luis Barría: “La motivación es por mi deber profesional y además, lo recibí porque otras personas me llamaron y me pidieron que lo hiciera”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/F205WlHMHD

