Ministra Uriarte sobre diputada Jiles: “En ocasiones que votó en contra el Gobierno no había compromiso, pero en esta oportunidad sí. Le creímos y no cumplió. Ya no contamos con su voto y la consideramos de oposición”

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, entregó detalles sobre lo que fue la discusión de la reforma tributaria, el trabajo realizado en este ámbito y la influencia de algunos diputados y bancadas en los que fue el rechazo de ésta.

#HablemosEnOff | Ministra @AnaLyaUriarteR : “Durante los días que se votó se conversó con muchísimos parlamentarios (…) el no despliegue que se dice no es efectivo, porque parte de todos los equipos de la Segres, y hubo grandes conversaciones” pic.twitter.com/TUO5gD1V1R

#HablemosEnOff | @AnaLyaUriarteR sobre @PamJiles: “En ocasiones que votó en contra el Gobierno no había compromiso, pero en esta oportunidad sí. Le creímos y no cumplió. Hay un antes y después respecto a la confianza. Ya no contamos con su voto y la consideramos de oposición” pic.twitter.com/oZgORuPrWO

— Radio Duna (@RadioDuna) March 14, 2023