Agustín Romero, diputado republicano: “Nosotros no participamos efectivamente en la subscripción de este acuerdo, pero eso no significa que no vamos a respetar la Constitución. Nosotros siempre respetamos las reglas del juego”

En Duna en Punto, Agustín Romero, diputado del Partido Republicano y miembro de la Comisión de Hacienda, analizó el camino de los consejeros electos de sus partido para la redacción de una nueva Constitución.

— Radio Duna (@RadioDuna) May 11, 2023

#DunaEnPunto @agustinromerole y búsqueda de pacto electoral para frenar el avance republicano: “Ponernos siempre caricaturas de ultraderecha no ayuda para nada si quieren tender puentes con nosotros” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/B7b7sq2BKe

#DunaEnPunto @agustinromerole y dichos de Teillier “Tengo la preocupación que el presidente del PC no llame a rodear el Consejo Constitucional. La violencia no viene del lado republicano, los republicanos no salimos a quemar Chile. Queremos hacer un trabajo serio” pic.twitter.com/5fVrGC4sDU

