Gonzalo Yuseff y bomba en dependencias de Paz Ciudadana: “Es importante que la bomba no explote para efectos investigativo (…) Aquí no la detectaron antes, fue después. El mecanismo no se activó”

El Gobierno presentó una querella por la instalación de un artefacto explosivo en la sede de la Fundación Paz Ciudadana en Providencia el lunes. Un funcionario encontró la bomba en una bolsa y alertó a Carabineros quienes lograron desactivarla. No hubo explosión porque falló el reloj de la bomba.

El director de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson aseguró estar “absolutamente consternados en la fundación por lo que pasó. Esta acción pudo haber afectado a personas que trabajamos día a día por tartar de que Chile sea un país más seguro”.

Sobre esto, en Hablemos en Off, Gonzalo Yuseff, ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), señaló:

