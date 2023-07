José Antonio Viera-Gallo y 50 años del Golpe: “Cuando uno habla de 50 años, lo que debiera preguntarse qué puedo aprender de esa época”

A raíz de que este año se cumplen 50 años desde el Golpe de Estado, en Hablemos en Off, Nicolás Vergara conversó con José Antonio Viera-Gallo, abogado, exministro, exsubsecretario y exdiputado, que entre los cargos que ha ostentado, estuvo el de ser subsecretario de Justicia entre 1970 y 1972 en el Gobierno de Salvador Allende.

Desde su experiencia personal y política, comentó:

#HablemosEnOff José Antonio Viera-Gallo “Los países desgraciadamente, no aprenden todo lo que debieran de los errores que se cometen. Pero de la coyuntura actual, a lo que se vivió en la UP hay diferencias. No tenemos la crisis económica que existía ni el desabastecimiento” pic.twitter.com/jeQRIHHb7E

— Radio Duna (@RadioDuna) July 14, 2023