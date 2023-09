Jaime Quintana y posición de Chile Vamos ante carta a 50 años del Golpe de Estado: “Quien quiera rechazar este documento tiene que explicarlo muy bien porque se han recogido distintas miradas, incluso la de la derecha”

El presidente del PPD se refirió al escenario actual de miras al próximo 11 de septiembre.

#HablemosEnOff @senadorquintana “Hay un permanente asedio de ciertos sectores que no había visto, tal vez con el presidente Piñera en el estallido (…) Se van instalando verdades y abordar cada tema ha costado probablemente más que en el pasado” pic.twitter.com/HMfLwkxYmp

#HablemosEnOff @senadorquintana “Hubo tonos que no fueron los adecuados, pero no se puede juzgar a una mesa por un par de declaraciones (…) Nos corresponden dos años distintos”

#HablemosEnOff @senadorquintana “No siempre se cumple el programa y hace bien sincerarlo (…) Y el proyecto que está ahora no se termina con las AFP”

#HablemosEnOff @senadorquintana “Hay un consenso en proteger la democracia y me pregunto quién podría no suscribir a esta carta (…) La pregunta es porqué el multilateralismo sí en lo económico y no en DD.HH, porque son aspectos que Chile ha suscrito” pic.twitter.com/gLaq9TK82n

— Radio Duna (@RadioDuna) September 5, 2023