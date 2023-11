Ignacio Briones: “Ponderando las cosas que no me gustan con las que son muy buenas, sin ninguna duda me inclino por el A favor”

En Hablemos en Off, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a la crisis educacional que se vive en Atacama y su decisión de inclinarse por el A favor en el plebiscito del 17 de diciembre.

#HablemosEnOff @ignaciobriones_ “Esto tiene cara, lenguaje y esenciales de Constitución. Salgamos de la caricatura y eso involucra también no apuntar con el dedo a quien piensa distinto a mí. No tengo ninguna vergüenza en decir que voy a aprobar este texto” pic.twitter.com/ikowjJOcUD

#HablemosEnOff@ignaciobriones_

“Esta Constitución tiene cosas muy valiosas, no tiene nada de refundacional (…) Ponderando las cosas que no me gustan con las que son muy buena, sin ninguna duda me inclino por el A favor” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/dqtNGwhQPY

— Radio Duna (@RadioDuna) November 6, 2023