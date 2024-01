Osvaldo Andrade y demanda de Jackson contra Fidel Espinoza: “Creo que ha sido un error político lo que se ha hecho”

En Hablemos en Off, Osvaldo Andrade, ex presidente del PS y ex ministro del Trabajo, se refirió al debate por la reforma de pensiones, la demanda contra Fidel Espinoza y el futuro de la política.

“Creo que ha sido un error político lo que se ha hecho”, afirmó el ex presidente del PS, respecto de la demanda de Giorgio Jackson contra el senador Espinoza.

"Fidel Espinoza está siendo sometido a procedimientos internos al interior del PS, a propósito de actuaciones. Militantes han hecho denuncias"

"Hemos visto dos situaciones de maximalismos, la Convención y el Consejo, y en ambos casos la sensatez ciudadana los mandó a la punta del cerro. Si el sistema político no entiende eso y mantiene la lógica de trincheras, estamos en el peor de los…"