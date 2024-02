Ministra Toro y posible relocalización tras incendios forestales: “Es algo que no se puede decidir a la ligera. No puedo adelantar un juicio, pero no se pueden descartar alternativas”

La ministra de Desarrollo Social, a cargo de la reconstrucción de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, después de los incendios que azotaron la zona, se refirió al trabajo que se está realizando. Además, confirmó que estaba en conversaciones con el expresidente Sebastián Piñera y sus colaboradores para saber de la experiencia que tuvieron tras el terremoto de 2010.

#HablemosEnOff @javieratoroc “Sí. Llamé al Presidente Piñera y la Presidenta Bachelet para saber de sus experiencias. Tuve una conversación con el Presidente Piñera el lunes en la noche y me comentó de un grupo de colaboradores que tenían disposición” pic.twitter.com/A11pbeG6lh

“Justo el martes me iba a reunir con los ex delegados cuando se supo de la muerte del expresidente y se tuvo que suspender”, agregó.

Sobre la visión de reconstrucción que tenía el exmandatario, la ministra Toro comentó que “me comentó errores y aciertos que son coincidentes con otras visiones que he recogido. Pero en particular las dificultades de un terreno como este y en especial Viña del Mar, podrían presentar (…) Porque lo vivió después del terremoto, por la cantidad además de lotes irregulares”.

Sobre la reconstrucción, la ministra comentó que “las evaluaciones que ha presentado el Minvu, que se podrán ir confirmando a medida que se tengan las ficha FIBE, dan cuenta de que hay diversidad de sectores afectados hay sectores urbanos consolidados, con loteos regulares. Hay otros sectores que son campamentos que tenían plan de regularización y urbanización como el Manuel Bustos (…) Y también hay ocupaciones recientes o lotes irregulares”.

“El trabajo que estamos realizando con las alcaldesas, junto con las familias, va a ser vital en la reconstrucción”, aclaró.

“Depende mucho del sector, por eso no es posible decir que hay una solución uniforme a todas las zonas afectadas. Hay que tener conversaciones con las familias, organizaciones y evaluación técnica por parte del Minvu”.

#HablemosEnOff @javieratoroc “Las relocalizaciones son procesos muy complejos, porque existe un arraigo con las zonas donde las familias viven y no es algo que se puede decir a la ligera. No puedo adelantar un juicio hasta que se tenga pero no se pueden descartar alternativas” pic.twitter.com/dYi0huElqC

