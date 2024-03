Abogado de Muñoz insiste en que entregó información a Hermosilla “a cambio de nada” en un momento en que la PDI estaba en problemas “para ver qué podría hacer” por ser un abogado destacado

El abogado del ex director de la PDI, Sergio Muñoz, se refirió al caso que tiene a su representado en prisión preventiva. Esto después de conocerse que filtró información en cerca de 12 casos al abogado Luis Hermosilla, entre ellos caso Dominga, casino Enjoy y las causas del ex alcalde de Vitacura Raúl Torrealba y el ex intendente Felipe Guevara.

#HablemosEnOff Juan Carlos Manríquez “A cambio de nada, A cambio de la peor chambonada de la vida, de perder la dirección de la PDI y hoy estar preso (…) Parece poco creíble, pero es la triste realidad que uno se encuentra de manera frecuente que hacen hechos inexplicables y… pic.twitter.com/KEOSmPJdPL — Radio Duna (@RadioDuna) March 20, 2024

#HablemosEnOff Juan Carlos Manríquez “La fiscalía no tiene pruebas, tiene evidencias y se contraexaminan en otro tribunal y allí se hace la adjudicación de qué delito es y qué pena corresponde. Ahora estamos en una calificación previsional y hasta ahora son lícitas” pic.twitter.com/ZFfrFO1csA — Radio Duna (@RadioDuna) March 20, 2024

#HablemosEnOff Juan Carlos Manríquez “Sergio Muñoz se conoce con Hermosilla en un cóctel de camaradería y cuando asume Hermosilla le escribe y le dice que puede colaborar. Muñoz piensa que es un abogado influyente y dada la situación de la PDI toma la decisión de enviar… pic.twitter.com/BycylTDPNC — Radio Duna (@RadioDuna) March 20, 2024

#HablemosEnOff Juan Carlos Manríquez “Se termina la comunicación con Hermosilla sobre Espinoza cuando queda con prisión preventiva (…) Fue una decisión personal fatal para él” ▶️En vivo https://t.co/Oz6xkdFFEm App, canal 665 de VTR y diales pic.twitter.com/oDnSvoAZcD — Radio Duna (@RadioDuna) March 20, 2024