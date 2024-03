Carolina Tohá y los dichos de “presión social” del senador Núñez: “No es una tarea que le compete al Gobierno (…) Pero que la sociedad se exprese por medios democráticos no debería llamar a espanto a nadie”

La ministra de Interior, Carolina Tohá, se refirió a los dichos del senador Daniel Núñez sobre generar una “presión social”. También abordó los dichos de la ministra Camila Vallejo sobre el caso Hermosilla y una posible existencia de una “red de corrupción de cuello y corbata”.

#HablemosEnOff @Carolina_Toha Al Gobierno no le corresponde ni es su tarea organizar una movilización social (…) Las expresiones ciudadanas son para plantear puntos de vista (…) Hay que expresar las opiniones con medios legales y de forma pacífica”

#HablemosEnOff @Carolina_Toha y declaraciones de Chile Vamos “Hay una confusión, por qué va a ser un atentado a las personas que se expresen, es al revés, es un atentado cuando no se permite que se expresen (…) En la sociedad hay tensiones” pic.twitter.com/vBKlFX9OpT

#HablemosEnOff @Carolina_Toha “Todo el mundo presiona en una democracia. El problema es que la presión tiene formas válidas y formas no válidas. La gente empuja por su opinión, pero hay límites (…) En el estallido se pasó el límite pero no podemos volver a la idea que la gente… pic.twitter.com/ZzS7hLO6NW

#HablemosEnOff @Carolina_Toha sobre dichos de Vallejo de “red de corrupción de cuello y corbata” por Hermosilla “Posible es, pero si es así o no, lo va a tener que decidir la Fiscalía. Pero con los antecedentes que hay que esta persona generaba vínculos al límite de lo que la… pic.twitter.com/9No20UB2KZ

#HablemosEnOff @Carolina_Toha y sus reuniones con Zalaquett y caso Hermosilla “La diferencia es evidente. No se armaron triquiñuelas para evadir impuestos (…) Creo que está sobre interpretando. Se habla de personas que no tienen pinta de delincuente, pero delinquen”… pic.twitter.com/wKGKhao5XE

#HablemosEnOff @Carolina_Toha y posible candidatura presidencial “En este momento no. En la posición que estoy con el nivel de responsabilidad que tengo hoy día, (…) si estoy con esta calculadora, no puedo hacer bien mi trabajo. No se está conversando ahora” pic.twitter.com/HayHUfDwDa

— Radio Duna (@RadioDuna) March 27, 2024