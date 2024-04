José Ramón Valente tras IPoM: “No podemos pensar que vamos a pasar a una economía que crezca más del 2%, hasta que no nos pongamos en una agenda de verdad de crecimiento de largo plazo”

El Banco Central dio a conocer el primer Informe de Política Monetaria (IPoM) del 2024, donde se detalla la visión del ente emisor sobre la evolución de la economía nacional, proyecciones y cómo esta influye en el manejo de la tasa de interés.

En tal sentido, se pronostica que el PIB nacional crezca entre un 2% y 3% este año, mejorando las cifras proyectadas en diciembre (1,25% y 2,25%), explicado en buena parte por la aceleración de la actividad durante el primer trimestre.

“Tanto para 2025 como para 2026, se proyecta un rango de entre 1,5% y 2,5%, con una economía que irá convergiendo a su tasa de crecimiento potencial”, afirmaron desde el Banco Central.

Ante esto, en Hablemos en Off, el economista y ex ministro, José Ramón Valente aseveró que “pareciera que nos encaminamos al crecimiento del 2,5%, que no es para destapar champagne pero es mejor que cero, y cuadra con las proyecciones del ministro Marcel”.

"Pareciera que nos encaminamos al crecimiento del 2,5%, que no es para destapar champagne pero es mejor que cero, y cuadra con las proyecciones del ministro Marcel"

“No podemos pensar que vamos a pasar a una economía que crezca más del 2%, hasta que no nos pongamos en una agenda de verdad de crecimiento de largo plazo”, afirmó.