Tomás Vodanovic y críticas por falta de extensión de Metro en Maipú: “Uno espera de un gobierno progresista y de izquierda que con esos anuncios se puedan reparar injusticias y genera mayor justicia territorial” 

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, (RD), reiteró sus críticas y acusó “discriminación” por parte de la empresa estatal Metro por los planes de extensión de la compañía, luego que se detallara las estaciones de la futura Línea 8, que beneficiará a Puente Alto y La Florida entre otros sectores

“Cuesta entender la discriminación de las políticas de extensión de Metro contra Maipú. Somos la segunda comuna más poblada de Chile, tenemos solo 5 estaciones y no hay proyección de ninguna ampliación. El sector poniente, donde viven 300.000 personas, no tiene estaciones. ¿Hasta cuándo?”, dijo Vodanovic en Hablemos en Off.