Gabriel Gaspar por error en la instalación de paneles solares de Argentina: “Confío y doy fe de que el seguimiento es riguroso. El personal informa inmediatamente a su superior”

En Hablemos en Off, Gabriel Gaspar, ex subsecretario de Guerra y ex subsecretario de Defensa se refirió, a la polémica que generó los panales solares de Argentina que fueron instalados en por error en territorio chileno.

Respecto a la advertencia del mandatario de que si Argentina no los retira, “lo haremos nosotros”, aseveró que “confío en las palabras del presidente (Boric), además tenemos la capacidad”.

Sobre el error en el instalación de estos paneles solares, Gaspar aseveró que “confío y doy fe de que el seguimiento es riguroso. El personal informa inmediatamente a su superior”.