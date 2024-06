Ministro de Energía y subsidio eléctrico: “Nuestra visión es viabilizar los recursos para ampliarlos para llegar a mayor cantidad de hogares. Entendemos que la carga fiscal tiene que aumentar”

En Hablemos en Off, el ministro de Energía, Diego Pardow, se refirió a la polémica que se ha generado por el aumento del subsidio eléctrico ante el alza de las cuentas de la luz.

El propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que “si hoy no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, si no hay recursos para financiar desde el Estado salas cuna, si no hay recursos para financiar una reducción más agresiva de listas de espera de los hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico”.

“Hacer juicio con el diario del lunes es muy distinto que cuando uno está en esa situación”, aseveró el titular de Energía.

El ministro explicó que “el costo de mantener el congelamiento de precios era muy alto. Cada día que pasaba, durante la ley de estabilización, la deuda amentaba US$3 millones”.

Respecto de la posibilidad de ampliar el subsidio eléctrico, que llegará al 40% más vulnerables, Pardow aseveró que “en términos estructurales, y lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, espacio de gasto no hay”.

“Nuestra visión es viabilizar los recursos para ampliarlos para llegar a mayor cantidad de hogares. Entendemos que la carga fiscal tiene que aumentar”, afirmó.

Asimismo, aseveró que “las personas que proponen financiar la ampliación del subsidio eléctrico únicamente con gasto público digan de dónde”.