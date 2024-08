Isabel Amor y su despido de Sernameg de Los Ríos: “Es una cuestión que se ha llevado con particular crueldad (…) Y la ministra (Orellana) lo único que hace es pegar más fuerte”

En Hablemos en Off, la socióloga Isabel Amor, se refirió a su desvinculación del Servicio Nacional de la Mujer de Los Ríos a dos días de asumir, según ha dicho el Gobierno, por pérdida de confianza y de acuerdo a lo que ha dicho ella, por ser hija de un condenado por violación a los derechos humanos durante la dictadura y una entrevista que dio comentando este aspecto de su vida, a pesar de que no fue publicada.

Amor hizo una cronología de los sucesos explicando que “a principios de este año sale la condena por parte de la Corte Suprema a mi padre por violador a DD.HH. El proceso de investigación y condena, duró como 18 años y como es de él, yo no me metí jamás demasiado. Con la condena llamo a las organizaciones y ellas no quisieron juntarse conmigo. Cuestión que me parece válida porque es gente que ha sufrido muchísimo y de alguna manera ve sus confianzas resquebrajadas”

Sin embargo comentó que después hicieron actividades con las organizaciones y se fue de Ñuble en bastantes buenos términos. Luego, cuando trabajaba en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, contó que dio una entrevista a El Mercurio con dos condiciones: “poder verla antes y bajarla si era necesario”.

Durante el proceso de postulación a el cargo en Los Ríos, Amor comentó que nunca nadie le hizo ninguna pregunta respecto a su vida privada ni tampoco si tuvo problemas con las organizaciones en Ñuble.

Cuando quedó en el cargo, habló con Priscilla Carrasco comentándole de la existencia de esta entrevista, “está el borrador que yo le mandé a mi jefatura directa y a su periodista tratando de hacer control de daños. Explicando que sé de muchos temas de DD.HH muy bien, pero hablar de mi propia vida y vivencia no lo he hecho tanto y les pido ayuda y confió en ellos y me dicen que no lo publique. Con eso me quedo el jueves a las 7 de la tarde. El lunes me echaron y se publica la entrevista en Publimetro. El borrador es privado, no autorizado para ser publicado que se lo di al Mercurio. Fue una vulneración a mi privacidad. Aquí lo filtraron desde el ministerio, porque no lo filtré yo ni El Mercurio”.

Ante la pregunta de por qué cree que la despidieron, Amor fue clara al decir “creo que es por ser hija de mi padre. Cabeza por cabeza. Es una cuestión que se ha llevado con particular crueldad. El Servicio Nacional de la Mujer sabía que tenía trabajo bien remunerado en el Ñuble, sabía que me tenia que venir con mi señora embarazada, me despiden a los dos días, sin explicación y cuando dan, son mentiras. Hay un comunicado que dice que tengo mala disposición que las sociedades de funcionarios desmintieron. Y la Ministra (Orellana) lo único que hace es pegar más fuerte, mientras yo estoy diciendo que no es contra el Ministerio de la Mujer, pero en este caso se equivocaron super mal y no han sido capaces de reconocerlo. Del Ministerio no me ha llamado nadie, le escribí a la Ministra y ninguna respuesta”.