Carlos Peña sobre la creación del FES en la educación superior: “Va a producir severos daños al sistema puesto que va a empobrecerlo, sin ninguna duda”

El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, se refirió al proyecto presentado por el Gobierno que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) en la educación superior y crea el FES como nuevo sistema de financiamiento.

Frente a esto, el abogado criticó que “si se aprobara de la forma en que está diseñado causaría graves daños al sistema universitario”.

“Si el sistema universitario predominantemente se financia con las transferencias que con cargo a rentas generales hace el Estado, en base a un sistema arancelario fijado por el mismo Estado va a producir severos daños al sistema, puesto que va a empobrecerlo, sin ninguna duda”, recalcó.

Además, acusó que “estamos en presencia de un proyecto con total desconocimiento a las funciones que cumplen las universidades en países como los nuestros”.

“Estamos empujando a buenas universidades a que, finalmente por el temor de empobrecerse, se excluyan en el futuro del FES y comiencen a tender a solo estudiantes del décimo decil”, agregó Carlos Peña.

La situación en la Corte Suprema

Respecto a la destitución de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, el académico aseguró que es una “decisión correcta”, ya que “hay suficiente evidencia de que transgredió severamente que le correspondían”.

En cambio, el rector aseguró que el ministro Sergio Muñoz no debería ser removido de su cargo, aunque sí criticó que el magistrado “no es un buen juez. Ha sido uno de los que ha liderado en la Corte Suprema de abandono de las reglas sustituyendolas por consideraciones de mera justicia material que no le corresponde efectuar a los jueces”.

“Ha maltratado el derecho vigente en Chile con argumentos alambicados que son excesivos y que no corresponden (…) El deber de un juez es ser leal a las reglas y no a su personal sentido de justicia y el juez Muñoz ha incurrido reiteradamente en ese error”, lanzó.