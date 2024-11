Nicolás Grau tras Imacec 0% de septiembre: “No hay ningún paralelo en los últimos 30 años en materias de cambios regulatorios para agilizar la inversión, como lo está haciendo este gobierno”

El ministro de Economía se refirió a la cifra de Imacec y su comentario de que hay que tener una mirada más amplia comentando que “cuando uno mira el trimestre, ve que tuvimos un crecimiento respecto al mismo trimestre del año anterior. Me refiero a una mirada amplia, porque hay meses con mejor de lo esperado o pero de lo esperado (…) Me refiero a que no hay que guiar tanto la discusión con lo que ocurre mes a mes, si no con lo que ocurre trimestre a trimestre”.

Puntualizando que “efectivamente el dato de septiembre no es un dato bueno”, pero apuntando a que “ojalá este dato de septiembre, en vez de tener tantos análisis y sobre reacciones, mejor nos dé un mejor sentido de urgencia y nos impulse a sacar los proyectos de ley que son relevantes para tener un crecimiento más sólido”.

En esta línea, Grau apuntó que “estamos haciendo reformas en materias de permisos, concesiones. No hay ningún paralelo en los últimos 30 años en materias de cambios regulatorios para agilizar la inversión, como lo está haciendo este gobierno”.

Eso sí admitió que “el dato de septiembre fue un malo, pero debería ser menor por la cantidad de feriados, eso dijo el ministro Marcel (…) Es muy importante que junto con los cambios de largo plazo, trabajar en gestión para que el crecimiento hoy sea más alto”

Y aclaró que “el Presidente ha dicho muchas veces que no le parece aceptable que vayamos a tener un crecimiento de 2% los próximos 10 años (…) No estoy de acuerdo con la postura que sea una buena idea decrecer y nunca nadie de nuestro sector lo ha dicho”.