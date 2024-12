Ximena Rincón y reforma al sistema político: “Parece una acomodación para los grandes bloques y no pensando en cómo tenemos un sistema que garantice representación y no polarice”

La senadora de Demócratas, Ximena Rincón, se refirió en Hablemos en Off al proyecto de reforma del sistema político, haciendo un punto sobre el voto obligatorio, lo que para su partido es primordial antes de seguir hablando. Como dijo “creemos que no se puede avanzar si no existe participación de la ciudadanía real (…) Con el sistema electoral, si no hay voto obligatorio, no se logra dar real participación”.

Además, sobre la forma de financiamiento, Rincón comentó que “competimos en desigualdad de condiciones desde el financiamiento por ser un partido pequeño (…) pero no es solo eso, es el mínimo para que exista un partido político, escaños. etc.”

Siendo enfática en que “creemos que hacer una reforma al sistema electoral a menos de un año de la próxima elección parlamentaria, es a lo menos, irresponsable (…) Estamos analizando el escenario con la ley vigente (…) El centro es necesario”.

Puntualizando que “parece una acomodación para los grandes bloques y no pensando en cómo tenemos un sistema que garantice representación y no polarice. Pareciera algo hecho a la medida para los dos grandes grupos”.

Carrera presidencial

Sobre una posible candidatura presidencial, Rincón fue clara al decir que “el acuerdo que tomamos en Demócratas es revisar los escenarios a las candidaturas parlamentarias (…) Y vamos a definir la eventualidad de una candidatura presidencial, de manera colectiva. No es una decisión simple (…) Depende de muchas cosas”