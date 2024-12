Sebastián Edwards y muerte del neoliberalismo: “Creo que vamos a terminar en un capitalismo medio protegido, pero nada que ver con lo que soñó el Frente Amplio”

En Hablemos en Off, Sebastián Edwards habló sobre su libro “El Proyecto Chile. La historia de los Chicago Boys y el futuro del neoliberalismo”, comentando que “el modelo no se habría podido implementar en democracia. El neoliberalismo es una mala palabra y me hago cargo en el libro. En Chile evolucionó y la Concertación fue diferente a la anterior”.

Contando también que “después de la crisis del 82 parte la segunda etapa del neoliberalismo. Pero el boom de verdad es Aylwin, Frei y Lagos”.

Sobre la vida de este modelo económico, Edwards fue claro al decir que “el neoliberalismo definido como un modelo que usa al mercado para resolver los problemas de la sociedad, ya está moribundo antes de morir (…) Qué lo va a reemplazar, yo creo que no el programa del Frente Amplio”.

Ante la pregunta de qué vendrá después del neoliberalismo, Edwards dijo “yo creo que vamos a terminar en un capitalismo medio protegido, pero nada que ver con lo que soñó el Frente Amplio”.

También fue optimista al decir que “si nos ponemos a conversar con la gente del Frente Amplio, vamos a converger. El Nicolás Grau de hoy no tiene nada que ver con el de un mes antes de llegar, vio la luz, tenue, pero hay que encandilarlo. Yo creo que si conversamos, avanzamos”.