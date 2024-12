Soledad Hormazábal sobre pensiones y dichos de Matthei: “El informe señala que la reforma no estaría financiada por un tiempo, entonces no me sorprende que genere preocupaciones”

La integrante de la comisión técnica de la reforma de pensiones, Soledad Hormazábal, se refirió a los dichos de Evelyn Matthei sobre la reforma de pensiones afirmando que“el informe señala que la reforma no estaría financiada por un tiempo, entonces no me sorprende que genere preocupaciones. No lo siento como una cerrada de puerta, si no como una petición de perfceccionar la propuesta”.

#HablemosEnOff Soledad Hormazábal “El informe señala que la reforma no estaría financiada por un tiempo, entonces no me sorprende que genere preocupaciones. No lo siento como una cerrada de puerta, si no como una petición de perfceccionar la propuesta” pic.twitter.com/Ir6OgXOtgj — Radio Duna (@RadioDuna) December 24, 2024

Sobre el bono tabla, Hormazábal fue clara al decir que “el mecanismo de financiamiento cuesta más o menos 0,15% de la cotización, pero va a ir subiendo, por eso se habla del 0,5% Las características de este bono tienen cabida en cómo funciona el seguro de invalidez y sobrevivencia”.

Sobre la filtración del informe, Hormazábal comentó: “Efectivamente, muy lamentable, se filtró el informe antes de afinar los últimos detalles, no solo de redacción, porque no es una propuesta de política pública, sino que es un insumo y eso no quedó claro”.

Por último concluyó que “estamos hablando de una industria obligatoria para ahorrar, pero creemos que hay una obligación desde el Estado de garantizar que esta industria esté funcionando en niveles competitivos adecuados”.