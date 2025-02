René Saffirio apoya que Comisión para la Paz y el Entendimiento siga trabajando y se tome el tiempo “para solucionar un problema centenario, al menos iniciar un proceso de solución definitiva”

El Gobernador de La Araucanía se refirió al aplazamiento para que la Comisión por la Paz y el Entendimiento siga trabajando comentando que es de la idea de que la comisión se tome todo el tiempo que estime conveniente “para solucionar un problema centenario, al menos iniciar un proceso de solución definitiva”.

Específicamente sobre las tierras, Saffirio fue claro al exponer que “hay una realidad incuestionable y es que la demanda es infinita y el recurso finito. Por lo que hay que buscar opciones para que la demanda pueda ser compensada con otros beneficios”.

Y fue enfático al decir que “estamos en un año electoral y la forma como se toman las decisiones son diferentes y no quisiera que todos los temas asociados al conflicto mapuche se tomaran como bandera de carácter electoral”.

Sobre la ley antiterrorista recién promulgada, expresó que “va a facilitar la tipificación del delito y se adecua a los principios internacionales sobre DD.HH. (…) No tiene importancia si me siento cómodo o no, lo que importa es que nadie puede estar sobre la ley”.

Sobre los gobiernos regionales, comentó: “Pretendemos obtener un modelo de gestión que tienen las municipalidades y sujetos a las fiscalizaciones necesarias, pero que permita que las regiones puedan desplegar las capacidades que tienen”.