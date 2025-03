Federico Sturzenegger: “La corrección fiscal y la baja del gasto que introdujo Milei ha sido tremendamente popular en Argentina. La idea de que una corrección fiscal necesariamente lleva a un costo político no se ha dado”

El ministro de Desregularización y Transformación de Argentina, Federico Sturzenegger, habló sobre los planes del Gobierno de Javier Milei en Argentina y su labor en la llamada “motosierra”.

En este sentido, el secretario de Estado trasandino detalló que “Javier Milei tiene dos grandes ideas económicas: regular y transformar el Estado. Esa es la agenda de la motosierra”.

“La corrección fiscal y esta baja del gasto que hizo Milei ha sido tremendamente popular en Argentina. Entonces, esa idea de que una corrección fiscal necesariamente conlleva un costo político, no se ha dado. Porque, claro, si tú haces el ajuste fiscal aumentando impuestos, sí, eso es muy popular, digamos. Pero si tú haces una corrección fiscal bajando los ñoquis, o sea, los empleados públicos que no venían a trabajar, bajando los militantes políticos que habían sobredimensionado el Estado, bajando funciones del Estado que no le reportaban nada a los individuos, bajando la corrupción, eso es tremendamente popular”, afirmó.

Siguiendo esta línea, Sturzenegger aseguró que la administración del libertario “ha generado una baja del gasto de cinco puntos del PBI, 30% de baja del gasto. Y lo otro que me parece que también ha sido, no sorprendente para nosotros, pero que en algún sentido desafía alguna de estas verdades reveladas que uno tiene en este tema, es que esta corrección fiscal ha sido tremendamente expansiva sobre la economía”.

“El gran impuesto que logró bajar Milei es la inflación (…) Cuando baja el gasto y el impuesto inflacionario, la pobreza en Argentina cayó un 20%”, agregó.

Sturzenegger y los avances de Milei

Por otro lado, el ministro argentino apuntó a que “creo que a partir de la conversación con Javier Milei, Elon Musk empujó esta idea de la desregularización desde el Estado. Hubo una inspiración de la experiencia nuestra”.

Respecto a las manifestaciones que se han producido contra Javier Milei por los jubilados, Sturzenegger evitó las críticas y aseguró que durante el mandato del gobierno trasandino la situación ha mejorado para los adultos mayores.

“Con el gobierno de Javier Milei las jubilaciones en valor real han subido un 10%, pero con Alberto Fernández cayeron casi a la mitad”, expresó.

De igual manera, el argentino reveló que “tengo un evento con Evelyn Matthei, una reunión con Johannes Kaiser y me reuní con José Antonio Kast”.