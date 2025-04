José Antonio Kast: “En enero dijimos que no íbamos a primarias. Al final, hoy queda en evidencia que parece que Chile Vamos tampoco querían primarias”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast abordó su negativa, junto a las de Johannes Kaiser, de participar de una primaria presidencial con Chile Vamos.

En este sentido, el abanderado del conglomerado de oposición insistió en que “inscribirse en una primaria hubiera sido un error”, ya que, a juicio de su partido, “dos listas parlamentarias son mejores que una”.

“El papel aguanta todo, pero en el fondo, cuando sabes que tu compañero de sector te avisa en enero que no va a ir a primarias, no tiene sentido estirar el elástico hasta que, al final, hoy queda en evidencia que parece que Chile Vamos tampoco quería primarias, porque actuaban bajo seguro. Sabían que no iba a haber esa primaria, porque sabían que dos actores no iban a estar, yo y Johannes Kaiser“, lanzó.

Siguiendo esta línea, aseguró que “hoy la responsabilidad es de Chile Vamos, de alcanzar un acuerdo con Amarillos y Demócratas. Nosotros ya tenemos un pacto con Nacional Libertarios y el Partido Social Cristiano”.

Por otro lado, Kast expresó que llega en mejor pie que en las elecciones anteriores y que “la gente ve en nosotros una coherencia y convicción. Creemos que las condiciones están para ganar la presidencial porque se requiere hacer cambios radicales”.

De igual manera, el republicano comentó que “las encuestas no me alteran. En 2021, a esta misma fecha punteaba las encuestas Pamela Jiles. Es parte de lo que uno tiene que convivir”.

“Hay que mantener la calma. Las encuestas van y vienen. La angustia no es parte de mi vida política”, agregó.

Respecto a los videos que reveló Ciper, donde se muestra al ex teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, acusado de cegar a Gustavo Gatica, amenazando a manifestantes durante el estallido social con “sacarle los ojos” y arrancarles pelos de la cabeza con las manos, Kast insistió en su defensa al imputado.

“Yo estoy al lado del comandante Crespo. Estos dichos son en la refriega (…) Hay dichos que pudieron ser inapropiados, pero no hay acciones inapropiadas“, afirmó.

Así, argumentó que “lo más probable es que el más violento de esa acción haya sido el detenido. Lo que hace Ciper es mostrar algo por lo que no está siendo juzgado el comandante Crespo”.