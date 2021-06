Diego Herrera, del BID, detalla el trabajo con la CMF y Hacienda para impulsar a las fintech locales

En el noveno capítulo de Mercado Fintech, la sección coproducida por Mercado Pago y el programa Información Privilegiada, Diego Herrera, Especialista Líder en la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), habló sobre la agenda que han venido desarrollando con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Ministerio de Hacienda para potenciar el ecosistema Fintech chileno.

Herrera explicó que este trabajo partió en 2017 con la CMF, donde los asesoraron para la elaboración del anteproyecto de Ley Fintech que luego se envió al Ministerio de Hacienda. Tras ello, comenzaron a trabajar con Hacienda para realizar un “radar” Fintech, donde identificaron las empresas financieras tecnológicas y las verticales de negocios que hay en el país, y también han asesorado a la cartera en la elaboración del proyecto de Ley Fintech que estaría pronto a enviarse al Congreso para comenzar su tramitación.

“Hay que establecer unos criterios específicos para regular las Fintech. Las actividades de las Fintech no son iguales a las actividades del sector bancario tradicional, no son iguales a las actividades del sector de pagos tradicional, etc. Los principios internacionales de regulación lo que indican es que uno debe regular la actividad que se está realizando y los riesgos a los que se expone el consumidor financiero, el sistema financiero, la competencia del sistema financiero con esa actividad”, afirmó el especialista.

Agregó que “lo que se requiere para el caso de las Fintech es una regulación específica que se adapte a las actividades reales que llevan a cabo esas plataformas y sobre todo hay un cambio fundamental en la forma en que se ve la regulación. La regulación tradicional se basa en el principio de regular entidades, aquí hay que regular actividades y hay que hacer esa regulación con dos perspectivas: una es la proporcionalidad, los cargos de capital relacionados con los riesgos que corren las entidades deben ser proporcionales a las actividades que llevan a cabo; y lo segundo es esencialmente que la regulación debe basarse en principios, la tecnología cambia rápidamente, los modelos de negocio cambian rápidamente”.

Con todo, enfatizó que deben existir principios que permitan regular de forma global una actividad, pero que los detalles se incluyan en regulaciones de más bajo nivel para que los reguladores y supervisores tengan dinamismo y para que tengan la capacidad de adaptarse a todo lo que vaya cambiando en materia de tecnología y modelos de negocio.