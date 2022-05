¿Consulta ciudadana sobre política exterior?

El Gobierno de Chile anunció que está preparando una consulta ciudadana para delinear la política de comercio exterior, cuyo objetivo sería recoger opiniones del mundo empresarial y la sociedad civil con el fin de proyectar esta materia.

El proceso es liderado por la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), a cargo de José Miguel Ahumada, y contemplaría entre varias medidas la actualización de los tratados de libre comercio (TLC).

Ante esto, en el programa Información Privilegiada de Radio Duna, Josefina Ríos manifestó su postura frente al tema apelando a las incertidumbres que esto podría generar, considerando que Chile es uno de los países con más TLC en el mundo junto a Singapur.

“Hay un montón de temas abiertos, como la renegociación del tratado con Europa -uno de los mejores que ha firmado con un país fuera del bloque- y con excelentes términos de cooperación. Dado este escenario de consulta queda todo en ‘veremos’, en un momento en que la inversión en Chile está complicada, con un montón de incertezas, ponerle más pelos a la sopa es complicado. La gente tiene derecho a expresarse pero no tiene por qué saber de política exterior”, sostuvo Josefina.

“Los negociadores de todos los colores políticos, han hecho acuerdos muy buenos para Chile, entonces decir que nuestra política exterior no es legítima me parece injusto, además el timing es malo”, agregó.

“No me cabe en la cabeza gastar plata en preguntarle algo a la gente que no entiende. Acá en este piso (donde está ubicada la Radio) está Matias del Río, Nicolás Vergara, gente que esta informada todo el rato y no entiende bien los TLC, ni la Constitución, ni un montón de cosas (…) Entonces qué va a opinar la gente de política exterior, qué preguntar este señor”, complementó Cristián Camus.