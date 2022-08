Tomás Izquierdo frente al plebiscito: “El mercado premia el triunfo del Rechazo”

El economista Tomás Izquierdo, gerente general de Gemines, comentó que actualmente “estamos más pendientes de lo político, más que de los números que están saliendo. Lo que no está claro es el resultado del plebiscito y los mercados están atentos a eso”.

Agregando, en la línea de lo publicado por Bloomberg que “el mercado premia el triunfo del Rechazo y hay un reconocimiento de que el proyecto es un fracaso porque no se logró un texto que uniera a la población y ve en el Rechazo una salida más amigable para sus intereses que si gana el Apruebo”.

Con respecto a una posible recesión mundial el próximo año, Izquierdo comentó: “Es bastante probable que haya recesión en EE.UU y Europa. Tengo la impresión que no estamos en riesgo de una crisis más profunda como 2008/2009 y la razón es que tenemos más ahorro en las familias, menos niveles de endeudamiento, un sistema financiero más sólido y no hay una burbuja en los mercados de activos. No veo el condimento para profundizar en una crisis como la que vivimos en esa oportunidad. Vamos a tener una crisis, pero no creo que sea muy intensa”, concluyó.