La respuesta de Mario Marcel al presidente de la CMPC: “Protagonizó uno de los episodios más grandes de colusión en Chile, uno esperaría un poco más de prudencia”

Josefina Ríos y Juan Pablo Larraín se refirieron a la respuesta que dio el ministro de Hacienda Mario Marcel ante la critica que hizo Luis Felipe Gazitúa, presidente de CMPC, quien criticó la permisología en Chile.

Al respecto, el ministro respondió tajantemente, diciendo: “Protagonizó uno de los episodios más grandes de colusión en Chile, uno esperaría un poco más de prudencia”.

Ríos se sorprendió de la respuesta de Marcel, dado que hasta el Presidente Gabriel Boric ha criticado la permisología. Como comentó, “que se lo tome a personal, llama bastante la atención. Y además, mezcla peras con manzanas,, porque efectivamente las soluciones son un delito, por el que pagó, es una cosa, pero además se requieren una cantidad de permisología para llevar proyectos a cabo”.

“Dijo una verdad de un porte de una catedral”, apoyó Larraín, quien además puntualizó que este problema viene de Gobiernos anteriores y no solo del actual.

Ríos se refirió a la empresa diciendo que las inversiones son amplias y que no esté invirtiendo en este momento en el país, no es que no estén aquí, puntualizando que “tratar de enemistar a CMPC con el medio, no es solo injusto, si no que poco ajustado a la realidad”.

